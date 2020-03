Coronavirus: il contagio indiretto

Un primo piccolo studio appena pubblicato su JAMA inizia a fare chiarezza sulle caratteristiche di trasmissione di questo coronavirus.

In questi giorni siamo tutti bombardati da messaggi della serie: lavarsi le mani è la misura più importante per contrastare e ritardare la diffusione di questo coronavirus. Un concetto quasi paradossale, difficile da capire per un virus che si trasmette attraverso le vie respiratorie. Cosa c’entrano le mani?

Lo studio

L’importanza delle mani emerge da una piccola serie di casi appena pubblicata sul Journal of the American Medical Association (JAMA), in cui sono descritte le caratteristiche di tre pazienti ricoverati a Singapore per forme non particolarmente severe di COVID-19. Per meglio dire, sono state valutate le caratteristiche delle stanze di ospedale in cui hanno soggiornato questi tre pazienti infettati da SARS-CoV-2…..

