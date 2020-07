L’Europa oltre la svolta del Recovery fund

Al quarto giorno di incontri il vertice europeo dei capi di stato e di governo si concluderà prevedibilmente con un accordo sul Recovery fund non molto lontano dal punto di partenza. Un complicato mix di decisioni che dovrà salvare la faccia a tutti i governi consentendo loro di presentarsi davanti alle loro opinioni pubbliche rivendicando una vittoria costituirà la conclusione del vertice.

Ciò che conta, però, rimarrà: la decisione storica di un debito comune e di una erogazione differenziata di risorse in base alle necessità dei singoli paesi e agli obiettivi comuni indicati dagli accordi e dai progetti votati dalla Commissione e dal Parlamento europei.

Per la prima volta si realizza l’utopia di un debito comune il cui ricavato viene suddiviso in base ad esigenze riconosciute come comuni. Che l’Italia non collassi finanziariamente è un interesse dell’Unione europea e non solo dello stato italiano per esempio. Che gli investimenti per la digitalizzazione della società europea si realizzino è un interesse comune. Che l’impatto ambientale delle attività produttive e della vita quotidiana sia ridotto riguarda tutti. Che si riducano le diseguaglianze serve a mantenere la coesione sociale e riguarda tutti i paesi che fanno parte dell’unione.

CONSIGLIO EUROPEO

Erano obiettivi fissati all’atto dell’insediamento della nuova Commissione europea diretta da Ursula von der Leyen prima della pandemia e sono ancor più validi adesso. Il Covid ha messo a dura prova la resistenza delle economie e delle società civili dei paesi europei e, colpendoli, li ha indeboliti. Chi più, chi meno. La Germania, per esempio rientra in quest’ultimo caso; l’Italia e la Spagna nel primo.

Nei quattro giorni di vertice sono, però, venuti al pettine i nodi di una unione che da sempre ruota intorno agli accordi intergovernativi. Se l’Olanda ha potuto richiedere il diritto di blocco da parte di un singolo governo sui finanziamenti erogati ad un altro paese lo si deve all’esasperazione della dimensione intergovernativa. In realtà proprio l’idea di un Recovery fund basato sull’emissione di titoli europei mette in risalto l’esigenza di una governance comune diversa dai governi dei paesi dell’unione. Commissione e Parlamento ne sono i pilastri portanti ed è ora che si riconosca a queste istituzioni europee, una di nomina governativa e l’altra eletta direttamente dai cittadini europei e legate dal voto parlamentare che ratifica la Commissione, la centralità che è necessaria per il buon governo dell’Europa.

Uno dei maggiori nodi che appare sempre più difficile da sciogliere è quello di alcuni dei paesi ex socialisti dell’est che da tempo mostrano di non essere interessati al progetto europeo, ma solo ai finanziamenti che arrivano da Bruxelles. Tanto interessati ai soldi quanto sovranisti ed anti europei nel campo delle libertà e del rispetto della democrazia e non si vede come possano invertire questa tendenza. Di fatto, per i paesi del gruppo di Visegrad il progetto europeo non esiste. Così però non si può andare avanti. È arrivato il tempo di porli di fronte ad una scelta. Se sono interessati ad un mercato comune li si accontenti, ma non si vede perché continuare a riversare risorse europee nei loro bilanci.

Gli equilibri mondiali scossi dalla pandemia mostrano l’assoluta necessità di un’Europa potenza economica, politica e militare. Una necessità per la stabilità dei singoli paesi che la compongono ognuno dei quali se fosse da solo non potrebbe resistere di fronte alla pressione dei pesi massimi che agiscono sulla scena internazionale: Usa e Cina innanzitutto.

La nuova Europa dovrà essere più ristretta, ma molto più compatta. Oggi è un nano politico in ambito internazionale, un insieme di 27 paesi eterogenei che non riescono a decidere e che si muovono lentamente. Legare i più rilevanti in un progetto europeo più determinato e chiaro potrebbe servire anche a porsi al centro di un mercato comune anche più vasto di quello attuale limitato dall’esigenza di esprimersi solo attraverso l’adesione all’Unione europea.

Germania e Francia sembrano consapevoli della necessità di una nuova Europa e la proposta di un Recovery fund che da loro è partita indica che è arrivato il tempo di un impegno serio in questa direzione. Saprà l’Italia essere all’altezza di questa sfida?

Claudio Lombardi